Дочищают территорию в поисках мужчин: в "ДНР" на улице для мобилизации "вылавливают" несовершеннолетних и дедушек

оккупанты не гнушаются мобилизовать несовершеннолетних и пенсионеров.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Облавы" в поисках "пушечного мяса": орки мобилизуют на оккупированных территориях пенсионеров и несовершеннолетних. Уже в "женской народной республике" россияне дочищают территорию в поисках мужчин, чтобы отправить на фронт. ФСБшники бегают по городам и селам по базарам и спальным районам, наткнулся на глаза мужчина — без лишних слов и проверок — на войну. Уже не гнушаются детьми и дедушками. Если раньше, когда мобилизацией занималась "ленере", еще можно было откупиться – то теперь с росфсб выхода нет, кроме как прятаться", – написал Гайдай.

Он добавил, что судьба таких "призывников" коротка.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей россияне приступили к новой волне принудительной мобилизации. Отбирают лиц, непригодных для прохождения службы и тех, кто имел "отсрочку".

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