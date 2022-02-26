Дофотографировались: на границе в Одесской области поймали российских диверсантов

При себе задержанные имели паспорта непризнанной "Приднестровской молдавской республики".
Военнослужащие Госпогранслужбы схватили двух российских диверсантов в направлении Приднестровья, а именно возле пункта пропуска "Кучурган" в Одесской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.
Российские муртады фотографировали военные объекты и инфраструктуру пункта пропуска "Кучурган". При задержании диверсанты разбили телефон. В микроавтобусе, которым они прибыли, обнаружили спальные мешки и другие вещи, свидетельствовавшие о диверсионной деятельности задержанных.
При себе задержанные имели паспорта непризнанной "Приднестровской молдавской республики", преступники были переданы полиции.
"Обычные находившиеся рядом люди не остались в стороне, сфотографировали орков и распространили в сети", – сообщили пограничники.
Около пункта пропуска «Кучурган» схватили двух российских диверсантов ▪ Только военнослужащие Госпогранслужбы...Опубликовано Государственная пограничная служба Украины Суббота, 26 февраля 2022 г.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 120 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 536;
- самолеты – 14;
- вертолеты — 8;
- личного состава — 3000.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.