Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Дофотографировались: на границе в Одесской области поймали российских диверсантов

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Дофотографировались: на границе в Одесской области поймали российских диверсантов

Госпогранслужба Украины

При себе задержанные имели паспорта непризнанной "Приднестровской молдавской республики".

Военнослужащие Госпогранслужбы схватили двух российских диверсантов в направлении Приднестровья, а именно возле пункта пропуска "Кучурган" в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Российские муртады фотографировали военные объекты и инфраструктуру пункта пропуска "Кучурган". При задержании диверсанты разбили телефон. В микроавтобусе, которым они прибыли, обнаружили спальные мешки и другие вещи, свидетельствовавшие о диверсионной деятельности задержанных.

При себе задержанные имели паспорта непризнанной "Приднестровской молдавской республики", преступники были переданы полиции.

"Обычные находившиеся рядом люди не остались в стороне, сфотографировали орков и распространили в сети", – сообщили пограничники.

Около пункта пропуска «Кучурган» схватили двух российских диверсантов ▪ Только военнослужащие Госпогранслужбы...

Опубликовано Государственная пограничная служба Украины Суббота, 26 февраля 2022 г.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

Следующая публикация