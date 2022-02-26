Дофотографировались: на границе в Одесской области поймали российских диверсантов

Дофотографировались: на границе в Одесской области поймали российских диверсантов

При себе задержанные имели паспорта непризнанной "Приднестровской молдавской республики".

Военнослужащие Госпогранслужбы схватили двух российских диверсантов в направлении Приднестровья, а именно возле пункта пропуска "Кучурган" в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Также читайте В МВД Украины призвали граждан дезориентировать российских оккупантов: как это делать

Российские муртады фотографировали военные объекты и инфраструктуру пункта пропуска "Кучурган". При задержании диверсанты разбили телефон. В микроавтобусе, которым они прибыли, обнаружили спальные мешки и другие вещи, свидетельствовавшие о диверсионной деятельности задержанных.

При себе задержанные имели паспорта непризнанной "Приднестровской молдавской республики", преступники были переданы полиции.

"Обычные находившиеся рядом люди не остались в стороне, сфотографировали орков и распространили в сети", – сообщили пограничники.