"Договор был идеален: Арестович заявил, что в 2022 году можно было закончить войну

Бывший скандальный советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что мирные переговоры в Стамбуле были неплохим вариантом для Украины, чтобы закончить войну. Он убеждает, что РФ была готова вывести войска из всех областей, кроме Крыма.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Мой вердикт таков - мирный договор в Стамбуле был идеален. Чего-то более качественного мы не могли получить за всю историю российско-украинских отношений. Более того, они закрывали большие "черные" дыры по "Минск-1 и Минск-2". Также там обсуждался полный вывод российских войск, даже не на границы февраля 2022 года, а полный. Но было условие - нейтральный статус. Также они были готовы обсуждать о статусе Крыма. Путин конечно врет и перекручивает, но он заявил, что "на самостоятельность никто не покушался". Когда он говорит, что его целью была демилитаризация и денацификация - это была правда. Путин не понимает, почему мы отказались от всех бонусов", - заявил Арестович.

Арестович считает, что теперь Россия не согласится вернуть украинские оккупированные территории даже во время мирных переговоров.

"Каждое следующее предложение от Путина будет хуже. И тут выходит наш президент в Давосе и прямо говорит - "иди нах**, ты животное", - говорит Арестович.

Экс-советник ОП отметил, что сейчас будет затяжная война.

Напомним, недавно Алексей Арестович в интервью российской оппозиционной журналистке Юлии Латыниной заявил, что Украина и Россия должны подать иск в западные страны после заключения мира.

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