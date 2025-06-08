Договор дарения или завещание: какой способ передачи имущества выгоднее

Завещание оформить проще и быстрее / © Pixabay

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Передача права собственности на имущество между близкими родственниками чаще всего происходит через оформление завещания или по договору дарения. Каждый из этих вариантов имеет свои юридические тонкости, которые следует учесть перед принятием окончательного решения.

Принципиальная разница между договором дарения и завещанием есть момент обретения права собственности.

В случае оформления завещания (односторонней сделки, заключаемой только завещателем) наследник приобретает право собственности, после того, как пройдет нотариальную процедуру оформления наследства и получит соответствующее свидетельство о праве на наследство по завещанию.

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Завещание в любой момент можно отменить или изменить, если самое лицо этого пожелает. В то же время каждое новое завещание, которое составит лицо, отменяет предыдущее. Завещание можно изменять много раз в течение жизни.

Договор дарения может заключаться в устной, простой письменной или письменной форме с нотариальным удостоверением такого договора. В случае дарения недвижимого имущества договор дарения заключается в письменной форме, нотариально удостоверяется с последующей его государственной регистрацией.

Недвижимое имущество, полученное в подарок считается доходом и облагается налогом в том же порядке, что и имущество полученное в наследство. Ответственными за перечисление налога в бюджет одарены и наследники.

Налог уплачивается по следующим ставкам:

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0% ставка — для физических лиц, являющихся родственниками I и II степени родства (I — родители муж или жена, дети, в том числе и усыновленные)

II — родные братья и сестры, баба и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки)

Все остальные наследники и одаряемые:

резиденты — 5% и 1,5% военного сбора

нерезиденты — 18% и 1,5% военного сбора

Государственная пошлина:

за удостоверение завещаний составляет — 0,05 необлагаемого налогом минимума доходов граждан

за выдачу свидетельства о праве на наследство — 2 необлагаемых налогом минимума доходов граждан

В случае заключения договора дарения между родственниками I и II степени родства государственная пошлина составляет один необлагаемый минимум доходов граждан.

Для всех остальных — 1% суммы договора, но не менее одного не облагаемого налогом минимума доходов граждан.

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В таком случае также возникают расходы на проведение оценки недвижимого имущества.

Также среди основных расходов — расходы на нотариальные услуги. Они зависят от самого нотариуса, его опыта, репутации. Как правило, составить завещание побыстрее и стоит это дешевле.

Договор дарения недвижимого имущества требует детальной предварительной подготовки и проверки объекта недвижимости в реестрах, осуществления государственной регистрации.