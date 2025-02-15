Договор о мире не будет определяющим успехом для безопасности Украины — Келлог

Ни прекращение огня, ни долгосрочный мирный договор не станут определяющим успехом для безопасности Украины.

Об этом сказал спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог на Украинском ланче по случаю Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, безопасность Украины заключается в достижении "правильных целей" и создании "среды", в которой можно работать для стабильного долгосрочного мира.

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“Вы должны понять – прекращение огня и долгосрочный мирный договор не будут определять успех. Определить успех можно будет тогда, когда будет нарушено прекращение огня по тому, как все стороны на это отреагируют”, — подчеркнул Кит Келлог.

Напомним, спецпредставитель президента США по Украине и РФ Кит Келлог в четверг, 13 февраля, заявил в эфире телеканала Fox News, что Украина не сможет вернуть все территории к границам 2014 года. По его мнению, будущее соглашение будет потенциально предусматривать потерю Украиной территорий, но Соединенным Штатам совсем необязательно признавать это.

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