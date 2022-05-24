"Договорились, что переедут к нам, но вечером связь с ними пропала": экс-посол Украины в Беларуси о гибели семьи Сухенко в Мотыжине

"Договорились, что переедут к нам, но вечером связь с ними пропала": экс-посол Украины в Беларуси о гибели семьи Сухенко в Мотыжине

Украинский политик и экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный общался с семьей Сухенко, которую кафиры расстреляли в Мотыжине Киевской области.

Он одним из последних видел живым мужчину старосты села Ольги Сухенко Игоря.

Об этом он рассказал в эфире "Завтрака с 1+1".

Село Мотыжин Киевской области в конце февраля оккупировали россияне. Политик и экс-посол Украины в Республике Беларусь Роман Бессмертный приехал в населенный пункт за несколько дней до оккупации. Его жена и дети находились в безопасности, поэтому мужчина планировал вывезти из Мотыжина старую мать — 82-летнюю Ольгу Демьяновну. Однако покидать родной дом пенсионерка отказалась. Тогда Роман решил несколько дней подождать, чтобы уговорить Ольгу Демьяновну уехать, но уже 27 февраля Мотыжин оккупировали.

"Буквально первая ночь, на село бросили кассетные бомбы, загорелись несколько домов. Дальше ситуация усложнилась. Оккупанты уже не проезжали маршем населенный пункт, а начинался обход, поджег домов, убийство людей", — рассказывает Бессмертный.

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Российские военные расположились на их пае, так что оккупантов политик видел из окна дома. Через несколько дней оккупации в Мотыжине пропали тепло, газ и свет. Каждое утро Роман Бессмертный топил печь и варил на ней еду. Несколько раз оккупанты заходили с обысками в его дом, а самого Бессмертного допрашивали в течение 4 часов.

По словам Бессмертного, он понаблюдал за графиком оккупантов и научился подстраиваться – все домашние дела он пытался сделать утром, подзарядить телефоны до того, как оккупанты включат РЭБы.

"Если говорить простым языком, это – дикари, а еще точнее – это варвары. Как преподаватель международного права, могу сказать, что это люди, живущие за пределом закона. То, что российская армия не понимает правил и обычаев войны, меня шокировало. Они не понимают, что это военные, это гражданское население, это дети. Вот этого различия у них вообще нет", — вспоминает Бессмертный.

По его наблюдениям, больше всего оккупантов раздражал уровень жизни украинцев.

"Они были шокированы уровнем жизни украинцев. Они меня спрашивали: "А много в Украине таких населенных пунктов?". Я ответил "Ну 36 тысяч". Для них уровень жизни – это шок", – говорит Бессмертный.

По его словам, он постоянно общался со всеми членами семьи замученной россиянами старосты села Ольги Сухенко.

"Мы 23 марта последний раз встретились с Игорем (муж Ольги Сухенко — ред.). Мне передали ящик с лекарством. Он пришел забрал. Оккупанты начали беспилотниками с воздуха мониторить. Мы спрятались под крыльцо. Мы там сидели и говорили — договорились, что они перейдут жить к нам. Меня несколько раз "шманали", поэтому была надежда, что больше не придут. После 18 часов я начал звонить по телефону Игорю, связи уже не было. Начал набирать Олю, связи с ней тоже не было. Пропали Оля, Игорь и Саша. Оля и Игорь оставались в Мотыжине, потому что нужно было заботиться о селе, ведь здесь остались люди, которым нужны были лекарства, дрова — Игорь с друзьями их привозили.Саша Сухенко через интернет организовал систему приема заявок на лекарства, продукты питания", – рассказывает Роман Бессмертный.

По его словам, односельчане начали искать старосту села в день ее исчезновения, но доступа к месту, где оккупанты обустроили "штаб" и свозили туда людей, у них не было.

По словам Романа Бессмертного,оккупанты постоянно искали "царя" села — того, кто по их мировосприятию держал в кулаке весь Мотыжин, но поскольку в украинском обществе такого понятия нет, то селяне не могли точно определить, что имели в виду оккупанты, поэтому каждый раз называли разных влиятельных людей в селе. Возможно, кто-то назвал Ольгу Сухенко.

Напомним, что после освобождения Киевской области отоккупантов нашли тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко, ее мужа Игоря Сухенко и их сына Александра. Россияне их похитили 23 марта.

Напомним, что после освобождения от российскихоккупантов в городе Буча и других населенных пунктах Киевщины находят братские могилы, в которых российские убийцы хоронили мирных людей, которых расстреливали только потому, что они были украинцами. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что из Киевщины уже вывезли 410 тел украинцев, убитых оккупантами.

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