Договоры России с "ДНР" и "ЛНР" заключены на 10 лет: что они предусматривают

Путин подписал с предводителями боевиков ОРДЛО документы, разрешающие совместную охрану "границ" и использование "военных баз" на временно оккупированной территории.

Российские СМИ сообщили подробности договоров о сотрудничестве с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР", которые подписал в понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин с главарями боевиков Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Информация об этом появилась в Telegram-каналах российских агентств.

Подписанные документы, в частности, предоставляют РФ право строительства и использования военной инфраструктуры и военных баз на временно оккупированной территории ОРДЛО, а также предусматривают совместные усилия по охране "границ" и двойное гражданство.

Также договорами предусмотрено признание документов, выданных "государственными" органами "ЛДНР".

Россия будет принимать меры по поддержке финансовой и банковской систем "ДНР" и "ЛНР", исходя из того, что платежное средство там — российский рубль

Договоры заключены на 10 лет.

Напомним, жители оккупированного Донецка сообщают о вхождении чрезвычайно большой колонны танков и бронетехники из Донецка в северо-западном направлении к линии столкновения.

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