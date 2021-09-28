Докатался: в Одессе нетрезвого водителя электросамоката оштрафовали почти на 20 тысяч

Водителя также лишили возможности год управлять транспортными средствами.
В Одессе на 17 тысяч гривен оштрафовали мужчину, который катался на электросамокате в нетрезвом состоянии.
Об этом пишут в местном телеграмм-канале.
Правоохранители задержали гражданина 27 сентября, когда он пьяным управлял электросамокатом. Во время беседы с копами он отказался от прохождения медосмотра.
"Приморский суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения. Водителя самоката лишили права управлять любыми транспортным средством сроком на один год. Также он должен заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен", — написали в местном паблике.
Напомним, что в Украине начали наказывать водителей самокатов, повлекших ДТП. За нарушение правил дорожного движения таких водителей штрафуют и даже приговаривают к условному лишению свободы.