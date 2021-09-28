Доктор Комаровский предлагает отменить уроки физкультуры и ввести новые занятия, которые должны быть ежедневно

Доктор Комаровский предлагает отменить уроки физкультуры и ввести новые занятия, которые должны быть ежедневно

Дети должны заниматься спортом каждый день по 40 минут.

Врач Евгений Комаровский предлагает отменить уроки физкультуры в том виде, в котором они в школе сейчас, и ввести взамен спорт после занятий.

Также читайте Фізкультура як ліки від старості

Об этом заслуженный украинский педиатр рассказал в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на одном из украинских телеканалов.

Медик отметил, что детям нужно ежедневно иметь по 40 минут физической нагрузки. При этом он добавил, что это должны быть не просто уроки физкультуры, которые есть два раза в неделю, а настоящие спортивные занятия на свежем воздухе.

"После уроков дети не должны бежать домой, не должно быть уроков физкультуры. Надо после уроков в школе остаться на спорт. Каждый день! Вот как надо менять все", — сказал доктор Комаровский.

Напомним, Китай будет бороться с "слишком женственными" мальчиками с помощью физкультуры.

Здоровая физкультура малыша: универсальные упражнения – Дневник мамы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку