"Доктрина Залужного работает": как украинские защитники удерживают оборону с нехваткой артиллерийских боеприпасов

Сейчас идет активное развитие беспилотных систем. Кроме того, продолжается развитие подразделений ударных беспилотных летательных аппаратов.

Пока фронт не стоит в позиционном тупике — он двигается, российские оккупанты пытаются наступать. На способность удерживать оборону повлияла нехватка артиллерийских боеприпасов.

Об этом в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+" рассказал офицер "Азова" Илья Самойленко "Гендальф".

“Фронт двигается повсюду, россияне толкнут. Это досадная реальность – истощение линии обороны и нехватка артиллерийских боеприпасов повлияла на способность удерживать оборону. Мы импровизировали – например, дальнее поражение вражеской артиллерии, бронетехники, пехоты противника, укрепленных районов с помощью FPV-дронов. Доктрина Залужного работает”, — отметил Илья Самойленко.

По его словам, сейчас идет активное развитие беспилотных систем. Кроме того, продолжается развитие подразделений ударных беспилотных летательных аппаратов.

“Люди работают, феноменальные результаты получают в сверхкороткие сроки, без необходимости непосредственно быть на поле боя, в окопах с пехотой. Есть только одна другая проблема – чтобы двигать линию фронта вперед – нужны бронетанковые подразделения, механизированные подразделения, скоординированные организованные действия, волевая пихта, которая будет заходить за этой бронетехникой и отвоевывать территории”, — подчеркнул военный.

Он также добавил, что сейчас украинские защитники могут справиться с задачей уничтожения противника на занимаемых им территориях.

"Можем разрядить их передний край, подготовить условия для наступления. Но чтобы обеспечить нормально это наступление, эффективное перенесение огня вглубь противника, выйти из тактической плоскости в оперативное пространство, нужно очень большое количество оружия и бойцов", — отметил офицер "Азова".

Напомним, что в "Азове" заявили, что им дальше не дают оружие от США.

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