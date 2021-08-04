Документ определяет 29 ключевых угроз: правительство утвердило Стратегию энергетической безопасности

Стратегия энергобезопасности определяет целевую модель системы обеспечения энергетической безопасности как составляющей национальной безопасности.

Правительство 4 августа на заседании одобрило разработанную Минэнерго Стратегию энергетической безопасности.

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Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что документ содержит анализ угроз с определением их критичности, идентифицирует приоритеты обеспечения энергетической безопасности. Также в нем описываются стратегический выбор, цели и задачи, направленные на предотвращение возникновения ситуаций, которые могут создать угрозы энергетической безопасности Украины.

"Стратегический подход крайне важен для такой сложной отрасли, как энергетика. В условиях нестабильной ситуации в геополитической сфере, учитывая ограниченность энергетических ресурсов и потребность развиваться экологически и с заботой об окружающей среде, нам необходимо понимать все потенциальные риски и угрозы, которые могут повлиять на украинский энергетический сектор. Стратегия энергобезопасности необходима, чтобы обеспечить прогнозируемость развития и устойчивость энергосистемы, своевременную идентификацию угроз и их предотвращения", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Документ определяет 29 ключевых угроз энергетической безопасности. К ним относятся, например, как внешние риски — киберугрозы объектам критической инфраструктуры энергетики, агрессия со стороны Российской Федерации, так и внутренние — возможное незавершение интеграции с системами электро- и газоснабжения ЕС, изношенность основных фондов, отсутствие энергетических резервов и тому подобное.

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