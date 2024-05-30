Документ в "Резерв+": чем будет отличаться от бумажного военного билета — ответ Минобороны

Документ в "Резерв+" будет иметь такую же юридическую силу, как бумажные документы.

В Минобороны ответили, будет ли документ в приложении "Резерв+" для военнообязанного надлежащей альтернативой военному билету. Там отметили, что документ в "Резерв+" будет иметь такую же юридическую силу, как и обычный бумажный военный билет. То есть, он будет работать схожим образом как и всем известное Действие. В случае проверки достаточно будет отобразить экран своего смартфона.

Об этом говорится в ответе на запрос "РБК-Украина" Министерства обороны и Генерального штаба.

Отметим, что Минобороны 18 мая запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных, где вскоре появится военно-учетный документ. Впоследствии в приложении будет внедрен QR-код для мгновенного получения информации о статусе военнообязанного.

По словам представителей структуры, документ в "Резерв+" будет иметь такую же юридическую силу, как и обычный бумажный военный билет. То есть, он будет работать схожим образом как и всем известное Действие. В случае проверки достаточно будет отобразить экран своего смартфона.

Напомним, что данные через "Резерв+" уже обновили более 1,1 млн военнообязанных украинцев.

В настоящее время Минобороны работает над внедрением в приложение "Резерв+" военно-учетного документа, имеющего такую же юридическую силу, как и приписной или военный билет. Пока такого функционала нет, однако вскоре его доступность сообщат отдельно.

Ранее говорилось, что не всем нужно обновлять военно-учетные данные.

Читайте ведущие новости дня: