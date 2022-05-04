"Документа типа "Минск-1,2" у нас точно не будет": Зеленский рассказал, при каких условиях возможно прекращение огня на Донбассе

"Документа типа "Минск-1,2" у нас точно не будет": Зеленский рассказал, при каких условиях возможно прекращение огня на Донбассе

Для прекращения огня на территориях Украины, где держат боевые действия, нужно желание двух сторон.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, такого желания со стороны России он не видит.

Об этом он заявил во время выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.

"Для прекращения огня мы должны видеть желание со стороны России, но мы его пока не видим. Если обе стороны хотят прекращения огня, они это делают. Мы уже проходили это на протяжении многих лет с Российской Федерацией. К сожалению, это с ними не работает. Вопрос доверия не стоит", – сказал президент.

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В качестве примера он привел ситуацию с окруженным Мариуполем. По словам главы государства, все договоренности по прекращению огня, чтобы вывезти мирных жителей, не работают. Российские оккупанты не прекращают обстрелы на время эвакуации.

"Даже в тот момент, когда продолжался вывоз людей, все равно там стреляли, все равно шла бомбардировка. Я не могу сказать, кто будет соблюдать прекращение огня. Мы видим режим прекращения огня только тогда, когда будет разговор на уровне лидеров стран – может тогда мы сможем об этом говорить. Мы не пойдем на замороженный конфликт", — сказал Владимир Зеленский.

Он упомянул подписанные соглашения "Минск-1" и "Минск-2", которые другая сторона не придерживалась.

"Поэтому это — несерьезные документы, тем не менее, были договоренности на бумаге, и в том или ином виде это был замороженный конфликт. Я против такого документа, у нас его точно не будет", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что президент Владимир Зеленский отмечает: невозможно все и сразу, а потому следует сделать соответствующие шаги, чтобы остановить войну. Важно было остановить Россию и продвижение ее армии вперед. Сейчас это удалось сделать на первом этапе введения войны с государством-террористкой.

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