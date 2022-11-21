Документировала преступления оккупантов: на Харьковщине во время обстрела погибла прокурор

Российские оккупанты ракетами обстреляли жилищный сектор поселка Шевченково Купянского района. В результате погибла женщина, работавшая прокурором.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Прокурор Шевченковского отдела Купянской окружной прокуратуры Харьковской области Елена Маслич погибла вчера, 20 ноября, в результате российского ракетного удара по жилому сектору поселка Шевченково Купянского района.



Женщина с первого дня деоккупации Шевченковской тергромады и Купянского района выполняла свои должностные обязанности, документируя факты вооруженной агрессии РФ на территории района.



У погибшей остался 15-летний сын.

Напомним, что в Сети появилось видео, как украинские защитники взорвались на мини в "Хамве" и выжили. Украинские защитники отделались контузиями. Ребята вышли из фургона и принялись чинить поврежденную в результате взрыва технику.

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