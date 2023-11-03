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Документы для пушистиков: для чего нужен государственный реестр домашних животных и как он работает

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
610
Время на прочтение
1 мин
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Документы для пушистиков: для чего нужен государственный реестр домашних животных и как он работает

Фото: Pexels

Все желающие смогут добровольно и безвозмездно вносить информацию о своей собаке или коте в реестр у государственного или частного ветеринара.

Кабинет министров принял постановление о создании Единого государственного реестра домашних животных – собак и кошек.

Об этом пишет Минцифры.

В этом электронном реестре будет информация о вакцинации и стерилизации и другие данные домашних питомцев.

Это должно облегчить получение документов для животных и поможет адаптировать законодательство Украины к международным стандартам. Также реестр поможет собрать информацию о домашних питомцах и использовать ее для поиска потерянных животных, контроля вакцинации и стерилизации.

Все желающие смогут добровольно и безвозмездно вносить информацию о своей собаке или коте в реестр у государственного или частного ветеринара. Там также можно будет сообщить о найденном или потерянном животном.

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Дата публикации
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