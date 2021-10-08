Документы и деньги были при нем: Венедиктова прокоментувала смерть нардепа Полякова и пообещала быстро найти истину

Документы и деньги были при нем: Венедиктова прокоментувала смерть нардепа Полякова и пообещала быстро найти истину

По словам Венедиктовой, авто такси, в котором ехал Поляков, уже изъяли.

Народного депутата Антона Полякова, о смерти которого стало известно 8 октября, нашла полиция, когда политик был не в сознании. Такси, в котором ехал Поляков, остановили за нарушение правил дорожного движения. Сейчас автомобиль, на котором он ехал, изъяли, таксиста допрашивают.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Водитель такси рассказал, что взял пассажира возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого нардепа начало тошнить в машине. Уже в бессознательном состоянии политика обнаружил наряд патрульных. Они остановили авто такси за нарушения правил дорожного движения.

"Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем. Причины смерти будут устанавливаться при вскрытии, который состоится уже в ближайшие часы", — написала она в Facebook.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено следователям СУ ГУ Нацполиции в г.. Киеве. Автомобиль осмотрено и изъято, водителя допрашивают следователи.

"Мои соболезнования близким Антона Полякова и заверения, что мы быстро и объективно найдем истину", — подытожила генпрокурор.

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