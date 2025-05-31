Документы на блокпостах: когда не нужно показывать водительское удостоверение

Блокпост

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Верховный Суд Украиныобъяснил, какие документы имеют право проверять на блокпостах. Главное — водитель не обязан показывать водительские удостоверения, если нет оснований. Это опровергает распространенный миф, что удостоверение нужно показывать всегда.

Об этом пишет UaMotors.

Суд сослался на постановление Кабинета Министров №1456. Согласно ему, на блокпостах можно требовать только документы, подтверждающие личность, право пользования транспортом или документы на груз. Водительское удостоверение в этот список не входит, поэтому полиция или военные не имеют права его требовать без конкретной причины.

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Штраф за отсутствие прав возможен лишь в случаях, когда водитель нарушил правила, создал опасность или существует подозрение в правонарушении. Тогда полицейский должен представиться и объяснить причину остановки.

Юристы отмечают, что если водитель просто едет через блокпост без нарушений, то штрафовать его за отсутствие прав незаконно.

Хотя в Украине нет прецедентного права, это решение Верховного Суда является важным и должно быть учтено другими судами.

Напомним, на Полтавщине в четырех районах создадут мобильные блокпосты.На объектах будут дежурить военные и полицейские.

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