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- Украина
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Документы на блокпостах: когда не нужно показывать водительское удостоверение
Верховный Суд разъяснил правила проверки документов на блокпостах.
Верховный Суд Украиныобъяснил, какие документы имеют право проверять на блокпостах. Главное — водитель не обязан показывать водительские удостоверения, если нет оснований. Это опровергает распространенный миф, что удостоверение нужно показывать всегда.
Об этом пишет UaMotors.
Суд сослался на постановление Кабинета Министров №1456. Согласно ему, на блокпостах можно требовать только документы, подтверждающие личность, право пользования транспортом или документы на груз. Водительское удостоверение в этот список не входит, поэтому полиция или военные не имеют права его требовать без конкретной причины.
Штраф за отсутствие прав возможен лишь в случаях, когда водитель нарушил правила, создал опасность или существует подозрение в правонарушении. Тогда полицейский должен представиться и объяснить причину остановки.
Юристы отмечают, что если водитель просто едет через блокпост без нарушений, то штрафовать его за отсутствие прав незаконно.
Хотя в Украине нет прецедентного права, это решение Верховного Суда является важным и должно быть учтено другими судами.
Напомним, на Полтавщине в четырех районах создадут мобильные блокпосты.На объектах будут дежурить военные и полицейские.