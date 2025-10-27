Документы на отсрочку теперь будет принимать ЦПАУ: детали об изменениях с 1 ноября

Отсрочка от мобилизации / © ТСН.ua

В Украине с 1 ноября отсрочку от мобилизации можно будет оформить только через приложение «Резерв+» или в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). В то же время выдавать документы об отсрочке будет ТЦК и СП.

Об этом спикер Киевского областного ТЦК и СП Олег Байдалюк рассказал в эфире телеканала «Киев24».

"С первого ноября документы эти (на отсрочку — ред.) будут принимать в ЦПАУ. Но это только касается приемки документов. Потому что тот процесс, который был раньше в ТЦК относительно выдачи отсрочек, он остается неизменным на самом деле», — сказал Байдалюк.

Он объяснил, что решение о предоставлении отсрочки от мобилизации принимает комиссия, в которую входят представители военной администрации, ТЦК, врачи, учителя, представители образования — если речь идет об отсрочке для студентов. Решение комиссии принимается на основании тех документов, которые ей предоставляют в ТЦК.

В этом контакте представитель столичного военкомата объяснил, что изменится с 1 ноября.

«Ну и на самом деле теперь тоже ничего не изменится. Изменится только вот эта первая цепочка относительно подачи документов. Теперь они будут подаваться гражданами не в ТЦК, а в ЦПАУ. А ЦПАУ уже в электронном виде по системе электронного документооборота будут передавать опять же в ТЦК. И ТЦК опять же будут передавать документы в комиссию, комиссия будет принимать решение», — описал процесс Байдалюк.

Он добавил, что в случае предоставления отсрочки, ТЦК будет вносить соответствующие данные о ней в реестр «Обериг».

«То есть все остается неизменным, как и было раньше, за исключением вот этого первого шага подачи документов. Будут вноситься соответствующие данные в государственный реестр. В электронном виде это будет фиксироваться через „Обериг“ в „Резерв+“, кому эта отсрочка предоставлена. И в бумажном виде также, кому это необходимо, также будет выдаваться эта справка. Опять же, будет выдаваться ТЦК, не ЦПАУ. ЦПАУ только будут принимать документы«, — объяснил представитель Киевского ТЦК.

Напомним, накануне в Минобороны сообщили, что с 1 ноября в Украине изменятся правила оформления и продления отсрочек: ТЦК прекращают принимать заявления от граждан. Остается только два пути подачи документов: через приложение «Резерв+» (для 9 типов отсрочек) и через любой удобный ЦПАУ. ЦПАУ будет выступать как «фронт-офис»: администратор сканирует бумажные документы и передает их в ТЦК в электронной форме. Решение об отсрочке, как и раньше, принимает ТЦК.