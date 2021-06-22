"Документы потом принесу": в Одессе парень украл ВАЗ и продал за две тысячи гривен

У задержанного, оказывается, уже есть несколько судимостей за имущественные преступления.
В Одессе полиция задержала 20-летнего парня по подозрению в краже автомобиля и аккумулятора. Машину он успел продать за две тысячи гривен
Об этом сообщает прессслужба полиции Одесской области.
В полиции выяснили, что житель Суворовского района незаконно завладел ВАЗом на проспекте Добровольского и похитил аккумуляторную батарею из транспортного средства на улице Академика Заболотного.
По версии следствия, автомобиль злоумышленник продал за две тысячи гривен, пообещав покупателям "позже передать документы на него". С аккумуляторной батареей задержанный поступил так же.
В полиции также отметили, что у парня уже есть несколько судимостей за имущественные преступления. Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве задержали дерзкого автовора, который под угрозой оружия завладел автомобилем.