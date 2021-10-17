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Документы уже есть: Рубан рассказал о подготовке к внедрению вакцинации детей от COVID-19

Документы уже есть: Рубан рассказал о подготовке к внедрению вакцинации детей от COVID-19

Associated Press

Минздрав уже подготовил документы для вакцинации детей от 14 лет.

Министерство здравоохранения Украины подготовило документы для массовой вакцинации подростков от 14 лет против коронавируса.

Об этом начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал в эфире "Украина 24".

Он напомнил, что внедрять такие меры по вакцинации — исключительно компетенция Минздрава. Но по его мнению, детей-подростков необходимо уже сегодня вакцинировать.

"Сегодня есть документы о вакцинации 18+ и 14+. Разрабатываются документы в отношении детей-подростков. Но это будет позже, потому что продолжается период оформления документов — именно этот контингент необходимо уже сегодня вакцинировать", — сказал Рубан.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что в Украине перейдут к массовой вакцинации детей против коронавируса после того, как прививку получит все взрослое население.

В Минздраве ранее подробно объяснили, в течение какого времени после перенесенного коронавируса можно вакцинироваться.

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