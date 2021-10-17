Документы уже есть: Рубан рассказал о подготовке к внедрению вакцинации детей от COVID-19

Документы уже есть: Рубан рассказал о подготовке к внедрению вакцинации детей от COVID-19

Минздрав уже подготовил документы для вакцинации детей от 14 лет.

Министерство здравоохранения Украины подготовило документы для массовой вакцинации подростков от 14 лет против коронавируса.

Об этом начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал в эфире "Украина 24".

Он напомнил, что внедрять такие меры по вакцинации — исключительно компетенция Минздрава. Но по его мнению, детей-подростков необходимо уже сегодня вакцинировать.

"Сегодня есть документы о вакцинации 18+ и 14+. Разрабатываются документы в отношении детей-подростков. Но это будет позже, потому что продолжается период оформления документов — именно этот контингент необходимо уже сегодня вакцинировать", — сказал Рубан.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что в Украине перейдут к массовой вакцинации детей против коронавируса после того, как прививку получит все взрослое население.

В Минздраве ранее подробно объяснили, в течение какого времени после перенесенного коронавируса можно вакцинироваться.

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