Долетались: ВСУ за сутки уничтожили 11 воздушных целей оккупантов

Авиация врага за последние сутки совершила более 250 самолетовылетов.

Вооруженные Силы Украины и Теробороны продолжают уничтожать технику РФ. В частности, каждый день защитники Украины "приземляют" воздушные объекты оккупантов.

Также читайте Воздушные силы Украины "приземлили" 2 самолета оккупантов в Харьковской области

Возведение за последние сутки сообщили в Генштабе ВСУ.

Авиация врага за последние сутки совершила более 250 самолетовылетов (что на 60 больше 22 марта). Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

"Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. За предыдущие сутки было поражено 11 воздушных целей врага (7 самолетов, 1 БПЛА, 2 крылатые ракеты.) Информация об их окончательном ущербе уточняется", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, 22 марта ВСУ уничтожили 17 воздушных судов кафиров. Авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силе противника.

Читайте также: