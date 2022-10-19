Долетался: на Херсонщине ВСУ "демилитаризовали" вражеский ударный вертолет

В Херсонской области уничтожен очередной российский "Аллигатор".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"19 октября, около 10:30 часов, в Бериславском районе Херсонщины подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее украинские защитники за 18 минут сбили 4 российских вертолета, которые осуществляли огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении. Один вертолет упал на освобожденной от оккупантов территории Украины, остальные – за линией фронта.