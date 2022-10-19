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Долетался: на Херсонщине ВСУ "демилитаризовали" вражеский ударный вертолет

Дата публикации
Просмотры
436
Время на прочтение
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Долетался: на Херсонщине ВСУ "демилитаризовали" вражеский ударный вертолет

Фото: Associated Press

В Херсонской области сбит вражеский вертолет.

В Херсонской области уничтожен очередной российский "Аллигатор".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"19 октября, около 10:30 часов, в Бериславском районе Херсонщины подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее украинские защитники за 18 минут сбили 4 российских вертолета, которые осуществляли огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении. Один вертолет упал на освобожденной от оккупантов территории Украины, остальные – за линией фронта.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
436
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