Долетался: на Херсонщине ВСУ "демилитаризовали" вражеский ударный вертолет

В Херсонской области сбит вражеский вертолет.
В Херсонской области уничтожен очередной российский "Аллигатор".
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
"19 октября, около 10:30 часов, в Бериславском районе Херсонщины подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее украинские защитники за 18 минут сбили 4 российских вертолета, которые осуществляли огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении. Один вертолет упал на освобожденной от оккупантов территории Украины, остальные – за линией фронта.
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