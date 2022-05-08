Долетался: ВСУ уничтожили вражеского лазутчика, следившего за их позициями

Долетался: ВСУ уничтожили вражеского лазутчика, следившего за их позициями

У оккупантов сегодня на один беспилотник стало меньше.

Вооруженные силы Украины сбили вражеский " Орлан ".

Об этом сообщают военные 128-й бригады.

"128 бригада сбила российский дрон "Орлан-10", который пытался следить за нашими позициями и корректировать огонь вражеской артиллерии. Это уже третий новейший беспилотник "Орлан", уничтоженный штурмовиками 128-й бригады", — говорится в сообщении.

За предыдущие сутки зенитно-ракетными подразделениями Воздушных Сил был поражен 1 вертолет Ми-28Н, 7 БпЛА типа "Орлан", 2 БпЛА типа "Форпост" и 2 крылатые ракеты. Дополнительно 2 БПЛА типа "Орлан" были уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск.

Напомним, что армия Российской Федерации продолжает блокировать и штурмовать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе. Солдатам государства-террористки удалось обустроить на "Шлаковой горе" новую точку для корректировки обстрелов и ведения снайперского огня. Совершили захватчики это под прикрытием "режима тишины".