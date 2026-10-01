Долг за свет: могут ли отключить электроэнергию 1 октября

Отключение света / © www.freepik.com/free-photo

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С 1 октября 2026 года в Украине изменяются правила определения стоимости отключения и повторного подключения электроэнергии из-за долгов.

Новые правила утвердила НКРЭКУ постановлением от 24 сентября 2026 года №1565.

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Большинство ее положений вступили в силу 26 сентября, а новый механизм определения стоимости отключения и восстановления электроснабжения применяется с 1 октября.

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Отключат ли свет за долг менее 1664 грн

Для бытовых потребителей установлен порог задолженности. Если на момент оформления предупреждения долг за потребленную электроэнергию меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц, расходы на отключение и последующее подключение не могут полагаться на потребителя.

В настоящее время такой порог составляет 1664 грн.

В то же время это не означает автоматического запрета на отключение по любому долгу менее 1664 грн. Речь идет именно о том, что затраты на проведение отключения и возобновления электроснабжения в таком случае не возмещаются бытовым потребителем.

Такое правило будет действовать и тогда, когда после отключения оператор системы скорректирует объем потребления по фактическим показаниям счетчика и выяснится, что на момент отключения реальная сумма долга была меньше установленного порога.

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Не должен оплачивать потребитель и работы по отключению и последующему возобновлению электроснабжения, если они были проведены с нарушением установленного Правилами порядка.

За сколько предупредят об отключении

Перед тем как прекратить электроснабжение из-за долга, поставщик должен предупредить бытового потребителя.

Такое предупреждение должно быть предоставлено не позднее 10 рабочих дней до запланированного отключения.

Поэтому возникновение задолженности не означает, что электроэнергию отключат без предупреждения.

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Сколько будет стоить отключение и повторное подключение

С 1 октября операторы систем распределения определяют стоимость работ по единому механизму. Сумма зависит от способа и сложности выполнения работ, но не должна превышать предельную стоимость, определенную правилами.

Ориентировочные средние предельные суммы одной услуги без НДС составляют:

170 грн — дистанционное отключение или подключение;

510 грн — работы на счетчике или автоматическом выключателе при напряжении до 1 кВ;

1020 грн — работы на сопротивлении линии электропередачи при напряжении до 1 кВ.

Например, если отключение и последующее подключение производятся непосредственно на счетчике, суммарная ориентировочная предельная стоимость двух таких операций составит 1020 грн. без НДС.

Ранее в редких случаях стоимость таких работ могла достигать около 5000 грн.

Оператор должен выбирать самый дешевый способ

Новые правила предусматривают, что оператор системы должен выбирать наименее сложный и дешевый способ выполнения работ, если это технически возможно.

К примеру, если электроэнергию можно отключить дистанционно через соответствующий счетчик, оператор не должен включать в счет работы или использование техники, которые для этого фактически не нужны.

Стоимость услуги должна включать в себя весь необходимый комплекс работ. Оператор не может потребовать от потребителя отдельно оплачивать дополнительные услуги, если они необходимы для проведения отключения или повторного подключения.

Информацию о перечне таких работ и их стоимости операторы систем распределения должны публиковать на своих официальных сайтах.

Как будут подтверждать факт отключения

После проведения работ оператор системы должен оформить акт в двух экземплярах.

В нем будут отмечаться, в частности:

EIC-код площадки коммерческого учета;

дату и время отключения;

способ производства работ;

фактические показы счетчика, если их можно зафиксировать.

Один экземпляр акта передается потребителю.

Если человека нет дома, отключение было выполнено дистанционно или потребитель отказался подписывать документ, акт должен быть направлен в течение трех рабочих дней по почте или средствами электронной коммуникации, предусмотренными договором.

Как вернуть электроэнергию после отключения

Для восстановления электроснабжения потребитель должен устранить причину, по которой произошло отключение, и подать заявление о повторном подключении.

Если по правилам за восстановление электроснабжения нужно платить, потребитель должен оплатить соответствующие работы.

Счет оператор должен предоставить в течение одного рабочего дня после получения заявления о возобновлении электроснабжения.

После выполнения необходимых условий электроэнергию должны восстановить:

в городах — в течение трех рабочих дней;

в сельской местности — в течение пяти рабочих дней.

Если отключение инициировал поставщик электроэнергии, после устранения потребителем причин для прекращения снабжения он должен в течение одного рабочего дня передать оператору системы заявление на восстановление электропитания.

Почему важно передавать показания счетчика

Новые правила не отменяют обязанности потребителей оплачивать электроэнергию и передавать фактические показания счетчика.

Регулярная передача показов позволяет определять фактический объем потребления и поможет избежать споров относительно размера задолженности.

По информации НКРЭКУ, новый механизм должен унифицировать подходы к расчету стоимости отключения и восстановления электроснабжения, сделать процедуру более прозрачной и усилить защиту бытовых потребителей.

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