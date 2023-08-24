Долгая дорога: сколько нужно времени, чтобы заменить в энергосистеме советское оборудование на европейское

Для того чтобы полностью перестроить энергосистему Украины, нужно время. Речь идет о не менее восьми годах.

Об этом в эфире телемарафона сказал министр энергетики Герман Галущенко.

"Это большой проект на самом деле и это большая дорога, она длинная... Но у нас бенчмарк (ориентир – ред.)нашей энергетической стратегии – это 32-й год. И это совершенно новая энергосистема Украины", – уверяет он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что этой зимой РФ будет использовать энергетику, чтобы "делать нервы" украинцам. Однако в этом году мы будем гораздо лучше защищены, чем в прошлом. Украинские власти будут делать все необходимое, чтобы враг не достиг своей цели.

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