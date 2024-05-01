Долги по наследству: в Верховной Раде предлагают внести изменения в Гражданский кодекс Украины

Автор законопроекта ссылается на случаи, когда имущество, полученное наследником по наследству, обременено определенными долговыми обязательствами.

В Верховной Раде предлагают внести изменения в Гражданский кодекс Украины по урегулированию некоторых вопросов отказа от принятия наследства наследником в случае наличия требований кредиторов по обязательствам наследодателя.

Об этом говорится в законопроекте члена депутатской группы "Восстановление Украины" Александра Лукашева.

Автор законопроекта ссылается на случаи, когда имущество, полученное наследником по наследству, обременено определенными долговыми обязательствами. В таком случае статьей 1282 Гражданского кодекса Украины предусматривается обязательство для наследника удовлетворить требования кредитора полностью, но в пределах стоимости имущества, полученного в наследство.

"Учитывая определенное законодательством право на отказ от принятия наследства, во избежание обращения взыскания на имущество в счет погашения долга, часто наследники отказываются от принятия уже наследуемого имущества с нарушением принципов добродетели и добросовестности в гражданских правоотношениях, для сокрытия должником своих активов от обращения взыскание отдельными кредиторами по обязательствам должника, нанося тем самым ущерб такому кредитору", — говорится в документе.

Речь также идет о целесообразности уточнения положений Гражданского кодекса Украины в части реализации права отказа от принятия наследства в случае обращения взыскания на имущество, полученное по наследству, кредитором.

В частности, в проекте закона предусмотрено, что "не допускается отказ от принятия наследства в случае наличия долгов по обязательствам наследодателя перед кредиторами до их удовлетворения в пределах стоимости имущества, наследуемого", в порядке, определенном Гражданским кодексом.

Тем временем в Раде рассмотрели правки к законопроекту об ответственности за нарушение закона о мобилизации. Оставили суммы штрафов за нарушение военного учета и мобилизации на прежнем уровне – как рекомендовал еще до первого чтения.

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