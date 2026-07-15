Долги, проблемы с алкоголем и богатая личная жизнь: что известно о прошлом комбрига Лучанова

Экскомандир 155 ОМБр Станислав Лучанов / © ТСН

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Журналисты-расследователи воспроизвели биографию командира 155 ОМБр Станислава Лучанова (позывной «Орел»), фигурирующего по делу о жестоком похищении и расстреле братьев Мосейчуков. Как выяснилось, за плечами многодетного отца тянется шлейф по долгам, проблемам с алкоголем и скандалам в разных военных подразделениях.

Об этом идет речь в масштабном расследовании издания NGL.media.

От фермера к активному волонтеру

Станислав Лучанов родился в 1980 году в селе Андреевка, а в 2003 году окончил Харьковский военный университет. Сначала он служил в 93-й отдельной механизированной бригаде, однако довольно быстро уволился. Начало российско-украинской войны в 2014 году мужчина встретил как гражданский, имея сына от первого брака и вторую жену.

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Вместе с семьей он поселился в селе Орловщина на Днепропетровщине. Там Лучанов занимался фермерством, выращивал капусту, пахал участки по заказу и пригонял автомобили из Европы. Впоследствии он активно включился в волонтерство и помогал своей бывшей 93 бригаде поставлять гуманитарные грузы в зону АТО.

В феврале 2016 года мужчина попал в громкий скандал с силовиками. Лучанов заявил в соцсетях, что на одном из блокпостов его раздели и жестоко избили работники СБУ. После этого инцидента он постепенно отошел от активной деятельности и сосредоточился на тихой деревенской жизни.

Возвращение в армию, долги и развод

В начале полномасштабного вторжения офицер запаса не сразу ушел на фронт, а занялся эвакуацией людей из Харькова. Лишь в 2023 году Лучанов вместе со второй женой Еленой мобилизовался в 23-ю ОМБр, где и получил свой позывной «Орел». Тогда его подразделение участвовало в тяжелых боях на Запорожском и Донецком направлениях.

Вскоре супруги развелись, а причиной стали его обострившиеся в армии проблемы с алкоголем и неожиданные безумные кредиты. Комбриг одолжил у знакомых десятки тысяч долларов, которые не мог вернуть. Кредиторы активно требовали деньги не только от него, но и от бывшей жены, которой он, к тому же, постоянно угрожал.

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Доподлинно неизвестно, рассчитался ли он с долгами до сих пор. Согласно декларации, в должности начальника штаба полка «Скала» он заработал за год более 1,7 миллиона гривен. Также военный официально задекларировал, что хранит 15 тысяч долларов наличными.

Стремительная карьера и первые скандалы

После развода Лучанов сменил несколько подразделений, успев послужить в 425-м стрелковом и 210-м батальонах. Затем он стал начальником штаба полка «Скала», где работал до февраля 2026 включительно. Журналисты отмечают, что именно в этот период приходится несколько десятков подозрительных смертей в этом полку, о которых ранее писали СМИ.

В феврале 2026 года его назначили командиром вновь 155-й ОМБр, и карьера стремительно пошла вверх. Через короткое время подполковник успел получить ордена Богдана Хмельницкого всех трех степеней. Однако уже в мае бригада оказалась в центре скандала из-за жестокого избиения бойца Сергея Маленко прямо на построении.

«Это не имеет ничего общего с военной дисциплиной, лидерством или боевым братством, исповедуемым в нашей бригаде. Каждый военнослужащий должен быть защищен как от врага, так и от несправедливости», — публично оправдывался тогда Станислав Лучанов.

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Расстрел гражданских и арест комбрига

Настоящий ужас развернулся в ночь на 28 июня в селе Калиновка, когда неизвестные похитили 36-летнего Максима и 35-летнего Романа Мосейчуков. Их изуродованные тела с многочисленными огнестрельными ранениями нашли только 9 июля закопанными в лесополосе Полтавской области. Следствие установило, что к преступлению причастны бойцы 155-й ОМБр по прямому приказу комбрига.

По основной версии полиции, один из братьев нецензурно обругал третью жену Лучанова Дарью, с которой он жил в Калиновке и имел двух общих детей. Когда братья грубо отказались извиняться, командир решил им отомстить. В настоящее время правоохранители уже задержали девять военных, участвовавших в расправе.

После появления новостей в СМИ Лучанов скрылся из части, но 13 июля его задержали в Киеве по дороге к адвокату. На следующий день суд отправил подполковника под стражу без права на залог. За организацию двойного убийства ему грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Альтернативная версия следствия и семья

Материалы суда раскрывают еще одну рабочую версию: военные якобы получили приказ искать дезертиров. По словам местных жителей, у солдат были список из 10 фамилий, куда странным образом попал даже несовершеннолетний юноша. Похитив Мосейчуков из собственного двора, военные прострелили одному из них ногу и самовольно вывезли на полигон.

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В ходе суда 14 июля стало известно, что непосредственно расстрелял братьев из автомата командир батальона Алексей Долголенко, который лично закопал тела. С родными Станислав Лучанов сейчас практически не поддерживает связь. Его 23-летний сын от первого брака не общается с отцом уже три года. Впрочем, родственники до сих пор не верят, что Станислав Лучанов мог отдать приказ расправиться с двумя гражданскими.

«Может быть, какая-то доля правды есть, но не настолько», — коротко прокомментировала тяжелые обвинения одна из сестер Лучанова.

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