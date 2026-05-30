Долги за газ могут возникать ниоткуда: в "Нафтогазе" объяснили причину

Газ

Реклама

Потребителям природного газа рекомендуют проверять банковские реквизиты перед оплатой счетов, поскольку использование неактуальных данных может привести к тому, что средства не будут засчитаны должным образом, а на лицевом счете возникнет задолженность.

Об этом сообщили в газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины».

В компании напомнили, что весной 2026 года были изменены реквизиты для осуществления платежей. Большинство банковских учреждений уже обновили соответствующую информацию в своих сервисах, однако в некоторых случаях клиенты могут использовать старые шаблоны платежей.

Реклама

В «Нафтогазе» объяснили, что ранее платежи, произведенные по устаревшим реквизитам, могли автоматически перенаправляться на счета потребителей. Пока такая возможность отсутствует, поэтому средства могут не быть засчитаны, что приведет к появлению долга.

Для проверки состояния расчетов и поступлений платежей клиентам советуют использовать:

личный кабинет потребителя на сайте компании;

официальный чат-бот;

мобильное приложение «Куб».

Актуальные реквизиты для оплаты газа

В компании рекомендуют удалить старые платежные шаблоны и создать новые с использованием действующих реквизитов:

Реклама

ООО «Газоснабжающая компания „Нафтогаз України“;

код ЕГРПОУ — 40121452;

счет — UA723204780000026006000255925;

МФО — 320478;

АБ «Укргазбанк».

Потребителям также напомнили о необходимости своевременной оплаты счетов — до 25 числа каждого месяца. Это позволит избежать накопления задолженности и других отрицательных последствий, связанных с просрочкой платежей.

Кроме того, клиентам рекомендуется переходить на электронный формат получения счетов. Использование онлайн-сервисов позволяет оперативно получать платежки и контролировать сроки их оплаты.

Для бытовых потребителей газа, обслуживаемых Нафтогазом, продолжает действовать тарифный план «Фиксированный». Стоимость газа составляет 7,96 грн за кубометр.

Действующая цена гарантирована по меньшей мере до 30 апреля 2027 года.

Реклама

Напомним, эксперты предупреждают, что в Украине может подорожать газ для населения.

Новости партнеров