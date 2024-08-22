Долги за коммуналку: что нужно знать владельцам жилья и квартирантам, чтобы избежать проблем

Даже во время войны украинцы должны своевременно оплачивать коммунальные услуги. Однако бывают случаи, когда арендаторы пренебрегают этой обязанностью, или владельцы квартиры требуют от квартирантов оплаты чужих долгов.

Юристка Виктория Гусакова рассказала, как следует действовать в такой ситуации, пишет "На пенсии".

По словам юристки, перед тем как поселить к себе квартирантов, собственник имущества должен заключить с ними письменный договор найма (аренды), в котором прописать, кроме других условий аренды:

из какой суммы складывается аренда квартиры

из чего состоят коммунальные услуги

указать тот период, когда у вас поселились квартиранты

Согласно части 3 статьи 815 ГК Украины, наниматель обязан:

своевременно вносить плату за жилье

самостоятельно вносить плату за коммунальные услуги, если другое не установлено договором найма

"Таким образом эти моменты важно прописать в договоре. Без этого документа сложно будет доказать фактическое проживание квартирантов. А когда квартиранты перестают добросовестно вносить оплату за коммунальные услуги, на основании этого договора на них можно подавать иск в суд", — объяснила она.

При обращении в суд к исковым требованиям нужно будет добавить справку о том, что в этой квартире владелец сейчас не проживает и не пользуетесь коммунальными услугами. Также можете в суд пригласить свидетелей, подтверждающих проживание в другом месте. Но чтобы судиться с квартирантами, нужно предоставить в суд документы, подтверждающие точный период проживания и количество лиц, проживавших в квартире (доме).

Что делать, если квартиранту навязывают чужие долги

Бывает, что хозяева квартиры пытаются квартирантам навязать их собственные долги по квартирной оплате. По словам юристки, в этом случае также понадобится договор найма, где прописаны сроки заселения в квартиру.

Кроме того, если есть справка с нового места аренды квартиры, можно обратиться в коммунальные предприятия, чтобы сделали сверку счетов. Таким образом, можно проверить, где чужие долги и с какого времени они возникли.

Если договор не был заключен, на квартирантов оказывается давление или вымогание денег, следует обратиться в полицию для урегулирования ситуации.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ долгов за коммуналку увеличилось на треть. Больше всего неплательщиков – в Днепропетровской и Харьковской областях.

За год в Украине существенно подорожала коммуналка – Экономические новости

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