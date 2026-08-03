Долги за коммуналку в Украине выросли — кто и за что не платит

В Украине растет количество неуплаченных долгов за коммуналку

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В Украине за полгода открыли более 108 тысяч исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги. Больше всего должников на Харьковщине, а чаще всего украинцы не платят за теплоснабжение.

Об этом сообщает Opendatbot.

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Больше всего новых исполнительных производств в этом году открыли на:

Харьковщине — 22 171, что составляет 20% от всех новых дел

На втором месте Днепропетровская область с 19 636 производствами (18%)

На третьем — Николаевская, где зафиксировали 12 841 новый долг (12%)

Чаще украинцы накапливают задолженность за теплоснабжение — на такие долги приходится 43% всех новых производств. Еще 18% составляют долги за водоснабжение, 12% — за жилищное обслуживание, 11% — за газоснабжение, а 9% — за электроэнергию. Также открываются производства по неуплате услуг по вывозу отходов и других коммунальных сервисов.

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Долги за коммуналку растут. Фото: Opendatbot

Коммуналка в Украине 2026 — последние новости

В Украине растет количество неуплаченных долгов за коммуналку, в то же время отдельные коммунальные компании обсуждают возможность сотрудничества с коллекторами для взимания задолженности — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

НКРЭКУ приняла решение освободить от платы за доставку газа владельцев частных домов и квартир, чье жилье потерпело разрушения из-за войны и стало непригодным для безопасного газоснабжения. Новые правила решают давнюю проблему, когда людям приходилось платить за транспортировку по прошлогодним объемам даже при полном отсутствии использования ресурса.

Кроме этого, владельцев разрушенных домов освободили от обязанности ежемесячно передавать показатели счетчиков, а также от расходов на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей в многоэтажках. Все льготы будут действовать в течение всего периода, пока в доме нет возможности безопасно пользоваться газом.

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