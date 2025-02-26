Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Долги за нарушение ПДД: где в Украине больше неуплаченных штрафов

Долги за нарушение ПДД: где в Украине больше неуплаченных штрафов

Каждый год украинцы накапливают все больше долгов за штрафы ПДД

С начала полномасштабного вторжения количество долгов за штрафы ПДД выросло в 2,4 раза.

С начала полномасштабного вторжения в Украину водители стали накапливать значительно больше долгов за неуплаченные штрафы. В 2023 году в Едином реестре должников зафиксировали 735 384 новых производства, а общее количество неуплаченных штрафов составило 1,8 млн. рублей.

Об этом говорится в отчете Опендатабот.

Больше всего долгов накопилось в Днепропетровской области (10,4%) и Киеве (10,3%). Также в тройку антилидеров вошла Одесская область (7,8%).

За год количество производств выросло на 33%, а по сравнению с 2021 годом – в 2,4 раза.

Кто чаще всего имеет долги за штрафы

  • 83% должников – мужчины, однако доля женщин среди нарушителей растет: в 2021 году их было всего 9%, а сейчас уже 17%.
  • 50% всех производств приходится на мужчин 25-45 лет.

Регионы с наибольшим ростом долгов за год

  • Тернопольщина +81%
  • Ивано-Франковская область +60%
  • Закарпатье +57%

Где количество штрафов уменьшилось

  • Луганская область -89,7%
  • Донетчина -30,4%
  • Херсонщина -27,2%

Уменьшение количества производств в этих регионах объясняется тем, что часть территорий являются временно оккупированными или приближенными к зоне боевых действий, а следовательно, реальные масштабы проблемы могут быть еще больше.

Напомним, ранее мы писали о том, что полиция фиксирует увеличение случаев игнорирования поворотников, напоминая о штрафе в 510 грн за нарушение ПДД.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация