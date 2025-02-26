Долги за нарушение ПДД: где в Украине больше неуплаченных штрафов

С начала полномасштабного вторжения количество долгов за штрафы ПДД выросло в 2,4 раза.

С начала полномасштабного вторжения в Украину водители стали накапливать значительно больше долгов за неуплаченные штрафы. В 2023 году в Едином реестре должников зафиксировали 735 384 новых производства, а общее количество неуплаченных штрафов составило 1,8 млн. рублей.

Об этом говорится в отчете Опендатабот.

Больше всего долгов накопилось в Днепропетровской области (10,4%) и Киеве (10,3%). Также в тройку антилидеров вошла Одесская область (7,8%).

За год количество производств выросло на 33%, а по сравнению с 2021 годом – в 2,4 раза.

Кто чаще всего имеет долги за штрафы

83% должников – мужчины, однако доля женщин среди нарушителей растет: в 2021 году их было всего 9%, а сейчас уже 17%.

50% всех производств приходится на мужчин 25-45 лет.

Регионы с наибольшим ростом долгов за год

Тернопольщина +81%

Ивано-Франковская область +60%

Закарпатье +57%

Где количество штрафов уменьшилось

Луганская область -89,7%

Донетчина -30,4%

Херсонщина -27,2%

Уменьшение количества производств в этих регионах объясняется тем, что часть территорий являются временно оккупированными или приближенными к зоне боевых действий, а следовательно, реальные масштабы проблемы могут быть еще больше.

Напомним, ранее мы писали о том, что полиция фиксирует увеличение случаев игнорирования поворотников, напоминая о штрафе в 510 грн за нарушение ПДД.

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