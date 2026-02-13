- Дата публикации
Долги за свет и тепло придется заплатить: украинцев начали заваливать судебными исками
Украинские суды захлебываются от исков поставщиков коммунальных услуг, которые после восстановления сроков давности начали масштабную кампанию по взысканию долгов с населения.
Юристы констатируют резкое увеличение количества дел о принудительном взыскании задолженности за «коммуналку». Это связано с тем, что в Украине возобновилось течение сроков исковой давности в обычном режиме, а механизмы, которые ранее «замораживали» взыскание долгов, фактически перестали действовать для большинства территорий. Теперь под удар попадают даже те, кто считал себя защищенным от судебной волокиты.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова нескольких юристов.
Списания долгов не существует
Глава комитета Ассоциации адвокатов Украины Татьяна Даниленко развеяла популярный миф о возможности просто «обнулить» старые платежки. По ее словам, закон не предусматривает механизм прощения долгов, а защита от взыскания действует только в зонах активных боевых действий.
"В Украине нет законодательно урегулированного понятия "списания долга" за неуплату жилищно-коммунальных услуг, однако в случае наличия тех или иных оснований можно уменьшить или частично обжаловать размер задолженности", — пояснила адвокат.
Платить придется даже без договора
Многие украинцы ошибочно полагают, что отсутствие бумажного контракта с ЖЭКом или водоканалом освобождает от оплаты. Юрист Александр Груздев предупреждает: если вы пользуетесь услугой, вы автоматически становитесь должником в случае неуплаты.
«Большая Палата Верховного Суда четко отметила: отсутствие бумажного договора не освобождает собственника жилья от долга платить, если он фактически пользовался услугами. Суд расценивает это как "фактические договорные отношения"», — отметил юрист.
Суды становятся на сторону коммунальщиков
Адвокат Евгений Булименко обращает внимание на то, что коммунальщики часто используют упрощенную процедуру — судебные приказы, издаваемые без вызова сторон. Выиграть такое дело должнику очень тяжело.
«Такие иски в подавляющем большинстве удовлетворяются судами, если потребитель, конечно же, не докажет при рассмотрении дела в суде факта отсутствия задолженности или завышения его размера исполнителем», — подытожил правозащитник.
Напомним, в Украине тысячи квартир сейчас остаются пустыми из-за войны. Их владельцы выехали за границу, служат в ВСУ, находятся на оккупированных территориях или потеряли жилье из-за боевых действий. В то же время счета за коммунальные услуги продолжают поступать, ведь есть платежи, которые остаются обязательными, несмотря на фактическое отсутствие жильцов.