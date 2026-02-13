Долги за свет и тепло придется заплатить: украинцев начали заваливать судебными исками

Коммунальщики посылали массово «выбивать» долги через суд / © Сегодня

Юристы констатируют резкое увеличение количества дел о принудительном взыскании задолженности за «коммуналку». Это связано с тем, что в Украине возобновилось течение сроков исковой давности в обычном режиме, а механизмы, которые ранее «замораживали» взыскание долгов, фактически перестали действовать для большинства территорий. Теперь под удар попадают даже те, кто считал себя защищенным от судебной волокиты.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова нескольких юристов.

Списания долгов не существует

Глава комитета Ассоциации адвокатов Украины Татьяна Даниленко развеяла популярный миф о возможности просто «обнулить» старые платежки. По ее словам, закон не предусматривает механизм прощения долгов, а защита от взыскания действует только в зонах активных боевых действий.

"В Украине нет законодательно урегулированного понятия "списания долга" за неуплату жилищно-коммунальных услуг, однако в случае наличия тех или иных оснований можно уменьшить или частично обжаловать размер задолженности", — пояснила адвокат.

Платить придется даже без договора

Многие украинцы ошибочно полагают, что отсутствие бумажного контракта с ЖЭКом или водоканалом освобождает от оплаты. Юрист Александр Груздев предупреждает: если вы пользуетесь услугой, вы автоматически становитесь должником в случае неуплаты.

«Большая Палата Верховного Суда четко отметила: отсутствие бумажного договора не освобождает собственника жилья от долга платить, если он фактически пользовался услугами. Суд расценивает это как "фактические договорные отношения"», — отметил юрист.

Суды становятся на сторону коммунальщиков

Адвокат Евгений Булименко обращает внимание на то, что коммунальщики часто используют упрощенную процедуру — судебные приказы, издаваемые без вызова сторон. Выиграть такое дело должнику очень тяжело.

«Такие иски в подавляющем большинстве удовлетворяются судами, если потребитель, конечно же, не докажет при рассмотрении дела в суде факта отсутствия задолженности или завышения его размера исполнителем», — подытожил правозащитник.

Напомним, в Украине тысячи квартир сейчас остаются пустыми из-за войны. Их владельцы выехали за границу, служат в ВСУ, находятся на оккупированных территориях или потеряли жилье из-за боевых действий. В то же время счета за коммунальные услуги продолжают поступать, ведь есть платежи, которые остаются обязательными, несмотря на фактическое отсутствие жильцов.