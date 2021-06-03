"Долго боролся с COVID-19": умер известный архитектор Днепра

Жизнь Игоря Богданова оборвалось.

В ночь на 3 июня скончался известный архитектор Днепра Игорь Богданов. Он долго боролся с коронавирусным заболеванием.

Об этом сообщается в группе "Архитекторы города Днепра" в Facebook.

"Абсолютно страшная новость — сегодня в три часа ночи ушел из жизни наш друг, коллега, наставник Игорь Валентинович Богданов. Архитектор-практик, главный архитектор города, главный архитектор области. Вечная память. Он долго боролся с COVI19", — написал в сообществе Игорь Саенко.

Отметим, Игорь Богданов в 1998-2004 году был главным архитектором Днепра. А около десяти последних лет был главным архитектором Днепропетровской области и начальником областного управления градостроительства и архитектуры.

Напомним, умер известный украинский актер и основатель Киевского Молодого театра Ярослав Гаврилюк.

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