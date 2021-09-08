"Долго кричала и потеряла сознание": в Одессе мопед сбил 7-летнюю девочку на пешеходном переходе

Ребенок, по данным медиков, в критическом состоянии.
В Одессе 15-летний парень на мопеде на большой скорости сбил школьницу, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.
Об этом сообщает Одесса Info.
"Пострадавшая впала в кому, его состояние критическое. Девочка долго кричала, а потом потеряла сознание. Установить ее личность удалось по дневнику", — пишет Телеграмм-канал.
Врачи оценивают его состояние как критическое: ее мозг поражен. Кроме того, у нее сломана нога.
Ранее стало известно, что в Житомире трагически погиб велосипедист из-за собственной неосмотрительности.
Также в Одесской области рейсовый автобус насмерть сбил велосипедиста.