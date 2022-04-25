"Долго сидеть в госпитале не собираюсь": из плена оккупантов освободили украинского летчика

"Долго сидеть в госпитале не собираюсь": из плена оккупантов освободили украинского летчика

Украинский пилот Роман Василюк освобожден из плена.

Украинский пилот пробыл во вражеском плену полтора месяца. Его освободили усилиями ГУР Минобороны.

Об этом сообщает ведомство в телеграм-канале.

"Подполковник Роман Василюк, украинский пилот Су-25, который 14 марта во время выполнения боевого задания был сбит враждебной ПВО над Волновахой Донецкой области. Смог катапультироваться, но получил ранение и попал в плен к оккупантам. Прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка", — говорится в сообщении.

Вчера, 24 апреля, пилот вернулся на подконтрольную территорию Украины.

Сейчас Роман Василюк получает необходимую медицинскую помощь и уже встретился со своей семьей.

"Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от оккупантов", — говорит Роман.

Напомним, что из российского плена освобождены два украинских пилота — Иван Пепеляшко и Алексей Чиж, которых оккупанты захватили 8 марта в районе села Новая Басань Черниговской области. Их держали в СИЗО города Курск в камере еще с восемью украинскими офицерами.