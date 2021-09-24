Долгое время насиловал свою дочь: суд оставил без изменений приговор жителю Черниговской области

Долгое время насиловал свою дочь: суд оставил без изменений приговор жителю Черниговской области

Верховный Суд поддержал позицию ювенальных прокуроров и оставил без изменений приговор суда первой инстанции.

Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Черниговской области за изнасилование малолетней дочери.

Об этом сообщает Офис Генеральной прокуратуры.

Верховный Суд поддержал позицию ювенальных прокуроров и оставил без изменений приговор суда первой инстанции и постановление Черниговского апелляционного суда, которыми жителя Черниговщины признан виновным в изнасиловании малолетнего ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины). Также Верховный Суд отклонил кассационную жалобу осужденного.

Так, в декабря 2020 года суд признал виновным мужчину, который насиловал свою 13-летнюю дочь и присудил ему 15 лет лишения свободы. Судом установлено, что до задержания в декабря 2020 года мужчина неоднократно насиловал свою малолетнюю ребенка.

Напомним, что в Кривом Роге за решетку отправили мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал своего пасынка. За это он проведет в тюрьме 10 лет.

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