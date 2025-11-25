Долгострой сгорел: в Таганроге ликвидирован испытательный самолет А-100ЛЛ — чем он особенный

В Таганроге сгорел уникальный российский А-100ЛЛ / © Defence express

В результате удара 25 ноября по российскому Таганрогу Силам обороны удалось уничтожить не только «лазерный» А-60, но и исследовательский А-100ЛЛ.

Что это за самолет, рассказывает Defense Express.

Опытный А-100ЛЛ — это российский «долгострой», который должен был заменить А-50. Различить А-100 от А-50 и А-50У позволяет дополнительная антенна, расположенная над кабиной самолета и отсутствующая в А-50.

В издании объясняют, что именно на этом самолете должен производиться целый ряд работ по испытаниям и оценкам оборудования для уже настоящего самолета.

«И этот А-100ЛЛ, безусловно, является очень важным активом всей российской программы создания новых самолетов ДРЛО на замену А-50, и, скорее всего, модернизации существующего парка», — объясняют эксперты Defense Express.

Также отмечается, что в РФ программа создания А-100 «Премьер» и так находилась на грани закрытия. Поэтому, скорее всего, уничтожение испытательного стенда окончательно добивает эту российскую авиационную программу.

Напомним, что в Таганроге, помимо самолета А-60, в результате атаки поврежден ангар, где ремонтируют ракетоносцы Ту-95МСМ, которые обстреливают Украину.