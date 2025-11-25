- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 891
- Время на прочтение
- 1 мин
Долгострой сгорел: в Таганроге ликвидирован испытательный самолет А-100ЛЛ — чем он особенный
Силы обороны уничтожили в Таганроге лазерный А-60 и исследовательский А-100ЛЛ.
В результате удара 25 ноября по российскому Таганрогу Силам обороны удалось уничтожить не только «лазерный» А-60, но и исследовательский А-100ЛЛ.
Что это за самолет, рассказывает Defense Express.
Опытный А-100ЛЛ — это российский «долгострой», который должен был заменить А-50. Различить А-100 от А-50 и А-50У позволяет дополнительная антенна, расположенная над кабиной самолета и отсутствующая в А-50.
В издании объясняют, что именно на этом самолете должен производиться целый ряд работ по испытаниям и оценкам оборудования для уже настоящего самолета.
«И этот А-100ЛЛ, безусловно, является очень важным активом всей российской программы создания новых самолетов ДРЛО на замену А-50, и, скорее всего, модернизации существующего парка», — объясняют эксперты Defense Express.
Также отмечается, что в РФ программа создания А-100 «Премьер» и так находилась на грани закрытия. Поэтому, скорее всего, уничтожение испытательного стенда окончательно добивает эту российскую авиационную программу.
Напомним, что в Таганроге, помимо самолета А-60, в результате атаки поврежден ангар, где ремонтируют ракетоносцы Ту-95МСМ, которые обстреливают Украину.