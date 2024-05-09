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Долгожданная должность для Залужного: британский посол отреагировал на назначение

Долгожданная должность для Залужного: британский посол отреагировал на назначение

Британский посол в Украине поздравил Залужного с назначением на должность. Фото: X (Twitter)

Гаррис написал, что с нетерпением ждет совместной работы.

Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис встретился с Валерием Залужным и поздравил его с назначением послом Украины в Соединенном Королевстве.

Об этом британский дипломат сообщил в соцсети X.

“Искренние поздравления Валерию Залужному с назначением на должность посла Украины в Великобритании. Я с нетерпением жду совместной работы по укреплению нашего незыблемого альянса и дальнейшему развитию нашего 100-летнего партнерства», — отметил Гаррис.

Напомним, в четверг, 9 мая, Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.

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