Долгожданная должность для Залужного: британский посол отреагировал на назначение

Гаррис написал, что с нетерпением ждет совместной работы.

Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис встретился с Валерием Залужным и поздравил его с назначением послом Украины в Соединенном Королевстве.

Об этом британский дипломат сообщил в соцсети X.

“Искренние поздравления Валерию Залужному с назначением на должность посла Украины в Великобритании. Я с нетерпением жду совместной работы по укреплению нашего незыблемого альянса и дальнейшему развитию нашего 100-летнего партнерства», — отметил Гаррис.

Многие congratulations к Valerii Zaluzhnyi на его подходе как Ukraine's Ambassador to the UK. Я смотрю вперед на наши трудящиеся в борьбе с нашими непредсказуемыми связями и принимая на себя 100-летние партнеры pic.twitter.com/ZBkG9Kkqd3 — Мартин Харрис (@MartinHarrisOBE) May 9, 2024

Напомним, в четверг, 9 мая, Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.

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