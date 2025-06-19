Долгожданное возвращение: Украина обменяла тяжелобольных и раненых защитников (фото, видео)

Украина вернула домой тяжелобольных и раненых защитников / © Игорь Клименко

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Украина совершила очередной значимый шаг в возвращении своих граждан из российского плена. Сегодня, 19 июня, состоялся очередной этап масштабного обмена пленными, в рамках которого домой вернулись тяжелобольные и раненые военнослужащие. Эти увольнения стали возможны благодаря договоренностям, достигнутым в Стамбуле.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Детали обмена и кто вернулся

Как сообщил Клименко, среди уволенных – военнослужащие сержантского и рядового состава. Это пограничники и нацгвардейцы, мужественно держащие оборону на четырех разных направлениях. Большинство из них попали в плен еще в 2022 году, один защитник – в 2024-м. Для этих воинов, переживших сложные испытания, теперь начинается новый этап: реабилитация, лечение и восстановление.

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«Но главное – они дома», – подчеркнул Клименко, назвав эти мгновения «смыслом сложной и масштабной работы» государства.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец добавил , что домой возвращаются защитники ВСУ, в частности, воины ТрО, морской пехоты, десантно-штурмовых и мотопехотных подразделений, а также НГУ, ГНСУ.

Старшему из освобожденных защитников 63 года. Особым событием стало возвращение воина, который сегодня празднует свой 45-й день рождения.

Работа на месте обмена и контроль за соблюдением прав

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что на месте обмена традиционно присутствуют представители Офиса омбудсмана. Среди них представитель в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса. Их миссия состоит в общении с возвращенными из плена, информировании их о правах, а также контроле за соблюдением норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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Это возвращение стало результатом слаженной и плодотворной работы всех государственных органов Украины, входящих в состав Координационного штаба по обращению с военнопленными.

«Наше государство будет работать дальше, чтобы домой вернулся каждый и каждое из российской неволи!» — подытожил Лубинец.

Дата публикации 15:46, 19.06.25 Количество просмотров 14 «Надеялся и ждал в этого дня»: из плена вернулись тяжелобольные и раненые украинские защитники

Напомним, по словам президента Зеленского, сегодня в Украину вернулись военнослужащие , которые воевали на Донбассе, Запорожье, Луганщине, Харьковщине, Сумщине, Черниговщине и Киевщине.