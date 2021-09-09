Долгожданные первенцы: во Львовской области 22 женщины стали мамами в возрасте за 45 лет

Больше всего женщин родили в возрасте 20-25 лет.
Во Львовской области в 2020 году два десятка женщин стали впервые мамами в возрасте 45 лет. Это вдвое больше, чем годом ранее.
Об этом со ссылкой на Главное управление статистики во Львовской области пишет Vgorode.
В прошлом году 1425 женщин родили первого ребенка в возрасте 30-34 лет, 461 — возрасте 35-39 лет. Демографическую статистику улучшили и 104 женщины в возрасте за 40 лет, а 22 женщины — в возрасте за 45 лет.
В то же время самым активным возрастом с точки зрения рождения первенцев стал период в 20-25 лет — таких женщин по данным экспертов было 3273.
Напомним, что в Кропивницком роженица оставила в опасности новорожденного ребенка. Малыш едва не замерз.