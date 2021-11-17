Долгожители Украины: женщина в Полтавской области отпраздновала 107 день рождения

Женщина говорит, что не знает секрет долголетия.

107 день рождения отпраздновала Ковтун Анна, долгожительница Градижска — поселок в Украине, центра Градижской поселковой громады Кременчугского района Полтавской области.

Об этом в Facebook сообщил глава общины Мирослав Носа.

Родилась именинница в далеком 1914 году, в селе Броварки.

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"Пока чувствует себя хорошо, держится уверенно, секрета долголетия до сих пор не знает. На время поздравления в доме уже был накрыт стол, дочь София Григорьевна с гостями нас ждала", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что долгожитель с Тернопольщины отметил 102-й день рождения со рюмкой и трубкой в руках.

Ранее жительница американского штата Северная Каролина Алелия Мерфи отпраздновала 114 день рождения. В этот день она рассказала, что нужно делать, чтобы дожить до такого возраста. Аллелия всю жизнь придерживалась правильного питания и занималась спортом. Близкие также говорят, что она никогда не употребляла алкоголь, но всегда любила газировку, мороженое и шоколад. Мерфи добавила, что нужно также быть порядочным человеком и верить в Бога.

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