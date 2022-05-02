Дольше ехали, чем воевали: украинские десантники в Донецкой области разбили спецназовцев из Сибири

Дольше ехали, чем воевали: украинские десантники в Донецкой области разбили спецназовцев из Сибири

В Донецкой области воины-десантники уничтожили группу специального назначения ГУ ГШ ВС оккупантов из Сибири.

В районе поселка Ямполь Донецкой области подразделением Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины успешно уничтожена группа российских спецназовцев из Сибири.

Об этом сообщают в телеграмм-канале ДШУ ВСУ.

После "теплой" встречи с украинскими десантниками российские спецназовцы понесли потери личного состава и техники. Свои слова украинские защитники подтвердили видео, снятым после боя.

На кадрах зафиксированы остатки бронетехники и личного состава 24-й отдельной бригады специального назначения главного управления (ранее известное как ГРУ) Генштаба РФ.

Видео 18+

Напомним, в Запорожской области украинские защитники ликвидировали полсотни кафиров и почти сотню отправили в госпиталь. Военнослужащие Сил обороны Запорожской области продолжают давать отпор и сдерживать российскую агрессию.

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