Доля украинцев, воспринимающих Польшу как дружественную страну, сократилась на 15%

Польшу воспринимают как дружественную страну почти 80% украинцев, но показатель существенно снизился.

Почти 80% украинцев воспринимают Польшу как дружественную страну, но этот показатель существенно снизился по сравнению с опросом полгода назад, особенно восприятие Польши как "однозначно дружественной".

Об этом стало известно из результатов опроса, проведенного группой "Рейтинг" 10-11 февраля.

Позитивное восприятие Польши среди опрошенных респондентов составляет 79% по сравнению с 94% в прошлогоднем опросе.

В то же время, снизилась доля тех, кто считает Польшу "однозначно дружественной". Теперь этот показатель рухнул с 79% до 33%.

Динамика отношения украинцев к Польше / Фото: Социологическая группа "Рейтинг"

Следует добавить, что опрос почти не охватил последние события, касающиеся блокирования украинско-польской границы из-за протестов фермеров.

Напомним, по состоянию на 21 февраля на шести направлениях пункта пропуска на границе с Польшей фермеры продолжают блокировать движение грузовиков, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, с украинской стороны — это "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Руська", "Шегини" и "Краковец". Детальнее о ситуации на польско-украинской границе читайте в материале ТСН.ua.

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