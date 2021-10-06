"Должен был быть половой акт": в Черновцах 74-летнего пенсионера задержали за развращением девочки (видео)

Педофилов ожидает законное наказание.
В Черновцах разоблачили двоих пенсионеров, которые на протяжении 15 лет развращали несовершеннолетних, насиловали их и снимали видео на телефон. Извращенцев задержали правоохранители, когда к ним в квартиру зашла несовершеннолетняя.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Развращали детей, платили им за сексуальные услуги и все снимали на телефон. В почти 90 преступлениях, касающихся половой свободы детей — правоохранители обвиняют двоих буковинских пенсионеров.
Мужчин, которым 74 и 66 лет, задержали накануне, как раз когда в квартиру одного — зашла несовершеннолетняя девочка. А следить за ними полицейские начали еще 7 месяцев назад после видео, которое предоставила черновчанка. За это время, говорят в полиции, они выяснили, что детей пенсионеры развращали с 2006 года.
Владелец квартиры записывал даты, имена девушек и сумму вознаграждения за сексуальные услуги. По его компьютере правоохранители нашли полсотни гигабайт порнографических фото и видео.
Теперь за изнасилование малолетних, сутенерство и изготовление детской порнографии ему грозит пожизненное заключение, его сообщнику — до 15 лет за решеткой.
Оба пенсионеры при задержании признались в содеянном, а один из них сказал, что у него должен быть половой акт с несовершеннолетней, но полиция помешала.
-Вы в ступали в половые отношения с ними? (полицейский)
-С кем-то вступал, кого-то просто фотографировал.
-У вас был половой акт с девочкой?
Должен был быть.
Напомним, что Черновицкие правоохранители завершили досудебное расследование по уголовному делу о совершении двумя черновчанами преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей.