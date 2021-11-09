Должен был покалечить: за нападение на депутата глава ОТГ заплатил 7 тысяч долларов

Служба безопасности сымитировала избиение чиновника.
Нападение на депутата одной из объединенных территориальных общин Херсонской области, во время которого чиновника и его жену якобы жестоко избили, оказалось инсценировкой, организованной украинской спецслужбой. Таким образом был разоблачен заказчик этого преступления — глава упомянутой ОТГ.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
По данным следствия, должностное лицо за 7 тысяч долларов США наняло исполнителей, чтобы те искалечили депутата, с которым у него были неприязненные отношения в сфере хозяйственной деятельности. В качестве задатка глава ОТГ передал им 1500 долларов и 10000 гривен.
"Реализацию преступления предотвратили сотрудники управления СБУ и Следственного управления ГУНП в Одесской области. 5 ноября на окраине Одессы правоохранители инсценировали нападение на автомобиль народного избранника и нанесение ему с женой телесных повреждений”, — говорится в сообщении.
Таким образом, злоумышленник убедился в выполнении заказа и передал "исполнителям" еще 5000 долларов вознаграждения. После этого его задержали правоохранители.
Заказчик хотел, чтобы депутату нанесли такие повреждения, чтобы тот "передвигался на инвалидной коляске".
Следователи объявили задержанному чиновнику подозрение по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.121 УК Украины. За совершенное подозреваемому грозит от семи до десяти лет лишения свободы.
Напомним, в Одессе будут судить 28-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании двоих детей.
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