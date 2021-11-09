Должен был покалечить: за нападение на депутата глава ОТГ заплатил 7 тысяч долларов

Должен был покалечить: за нападение на депутата глава ОТГ заплатил 7 тысяч долларов

Служба безопасности сымитировала избиение чиновника.

Нападение на депутата одной из объединенных территориальных общин Херсонской области, во время которого чиновника и его жену якобы жестоко избили, оказалось инсценировкой, организованной украинской спецслужбой. Таким образом был разоблачен заказчик этого преступления — глава упомянутой ОТГ.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным следствия, должностное лицо за 7 тысяч долларов США наняло исполнителей, чтобы те искалечили депутата, с которым у него были неприязненные отношения в сфере хозяйственной деятельности. В качестве задатка глава ОТГ передал им 1500 долларов и 10000 гривен.

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"Реализацию преступления предотвратили сотрудники управления СБУ и Следственного управления ГУНП в Одесской области. 5 ноября на окраине Одессы правоохранители инсценировали нападение на автомобиль народного избранника и нанесение ему с женой телесных повреждений”, — говорится в сообщении.

Таким образом, злоумышленник убедился в выполнении заказа и передал "исполнителям" еще 5000 долларов вознаграждения. После этого его задержали правоохранители.

В пресс-службе СБУ уточнили , что местный депутат, на которого готовилось покушение, занимается аграрным бизнесом и по этому поводу у главы ОТГ с ним возник коммерческий конфликт.

Заказчик хотел, чтобы депутату нанесли такие повреждения, чтобы тот "передвигался на инвалидной коляске".

Следователи объявили задержанному чиновнику подозрение по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.121 УК Украины. За совершенное подозреваемому грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе будут судить 28-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании двоих детей.

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