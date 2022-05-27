Должен был участвовать в возвращении Януковича к власти: экс-главу Конституционного Суда Украины объявили в международный розыск

Должен был участвовать в возвращении Януковича к власти: экс-главу Конституционного Суда Украины объявили в международный розыск

Подольский районный суд Киева объявил бывшего главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, обвиняемого в совершении ряда уголовных правонарушений против правосудия, объявили в международный розыск.

В частности, как ранее сообщали в Совете нацбезопасности и обороны, Тупицкий должен был участвовать в возвращении Януковича к власти.



Соответствующее решение киевский суд принял в пятницу, 27 мая, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый, действуя по корыстным мотивам, в личных интересах и в интересах своего знакомого – бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, разыскиваемого правоохранительными органами, осуществлял подкуп свидетеля, чтобы он отказался от дачи показаний или давал заведомо неправдивые. в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

Кроме того, в течение 2018 – 2019 годов Тупицкий неоднократно, по корыстным мотивам, предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты относительно особо тяжкого преступления. Речь идет о ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины.

Также следователи установили, что 17 марта 2022 года Тупицкий, не имея законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения, без прохождения пограничного и таможенного контроля, пересек государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области. Как сообщает Офис генпрокурора, в настоящее время обвиняемый находится в Австрии. Эти обстоятельства являются предметом досудебного расследования в отдельном производстве.

Напомним, как ранее сообщалось, отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий неофициально скрылся из Украины после начала полномасштабного вторжения России.

Чтобы Украина могла провести экстрадицию Тупицкого, дальше прокуроры обвинения будут ходатайствовать о заочном избрании меры пресечения для экссудии в виде содержания под стражей. Если суд поддержит такое решение, Украина сможет запросить Австрию об экстрадиции.

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