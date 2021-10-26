"Должен был учить гуманности учеников": директор школы в Луцке застрелил собаку

Директор учебного учреждения среди ночи из ружья на своем огороде застрелил соседскую собаку.

В селе Полонка Луцкого района директор луцкой школы из ружья застрелил соседского пса.

Об этом сообщает "ГИТ".

Как информируют, животное убил директор школы №10 Олег М*. По словам владельцев собаки, пес породы московская сторожевая, жил у них 3,5 года, был неагрессивен, его держали дома, а конфликтов с соседями из-за него никогда не было. Территория домовладения, где жила собака, ограждена, а огород граничит с соседским.

Застреленное животное обнаружили утром на огороде соседа – директора луцкой школы, территория дома которого тоже ограждена, кроме огорода. Хозяева убитого пса сразу обратились в полицию с заявлением.

"Никто нам ничего не объяснял, по какой причине застрелили собаку. Только известно, что застрелена она была ночью. Да, действительно, пес не воспринимал соседа и его жену, возможно, чувствовал энергетику. Возможно, пролез под сеткой. У соседа собака хорошая — наша собака с ней дружила, они иногда играли. Никогда не выбегала на улицу, можете спросить у соседей", — рассказывает владелица пса Галина.

По факту убийства собаки правоохранители открыли уголовное производство по статье "жестокое обращение с животным". Директор школы, которого в этом обвиняют, комментарий журналистам предоставлять отказался.

Инцидент с убийством собаки директором школы прокомментировали зоозащитники.

"Не хотелось бы проводить аналогию, но стоит вспомнить о такой трагической ситуации, когда мальчик из той же 10 школы зверски замучил маленького котенка. Правоохранители открыли до сих пор расследуемое уголовное дело. Дело получило огласку... и здесь директор этой же школы совершил такое же преступление. Если ребенок делал это, возможно, не полностью отвечая за свои действия, то директор школы должен учить гуманности своих учеников", — говорит соорганизатор Всеукраинского марша за животных Нина Абрам.

Напомним, что в Кривом Роге девушка выложила видео, на котором она заливает в рот кошке пиво.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку