"Должен быть закон об усилении обороноспособности, а не разрушении прав человека и экономики": нардепка — о мобилизации

В Комитете ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки заявили о коррупционных рисках и предоставили не менее 7 нарушений.

Верховная Рада проголосовала за законопроект о мобилизации в Украине в первом чтении. За него отдали 243 голоса. Однако второй раз внесенный правительством законопроект нарушает Конституцию, права граждан и содержит коррупционные риски.

Об этом заявила народная депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в Facebook.

"Турбо-режим в действии. Сегодня Комитет нацбезопасности рассмотрел законопроект о мобилизации, а через 15 минут он уже был в парламенте на рассмотрении и по сокращенной процедуре Верховная Рада проголосовала его в первом чтении — 243". Голосовала против, ведь считаю, что считаю, что второй раз внесенный правительством законопроект нарушает Конституцию, права граждан и содержит коррупционные риски», — написала Фриз.

Она отметила, что законопроект уже получил негативные выводы и оговорки Антикоррупционного комитета, омбудсмена по правам человека, Комитета соцполитики, Европейской бизнес-ассоциации, не имеет фиксированно-экономического обоснования от Кабмина относительно влияния на бюджет.

Более того, власть, по ее словам, закладывает законодательное "мошенничество", ведь предлагает норму об увольнении после 36 месяцев непрерывной военной службы по решению Ставки Верховного главнокомандующего без установления четких сроков его принятия, а это означает фактическое продление сроков службы.

Демобилизация не будет по этому законопроекту в этой редакции. Закон качественный, если его содержание четко, а нормы справедливы. Этот законопроект не о справедливых нормах, а о принуждении и правовых ограничениях. Законопроект, которым власть окончательно подрывает доверие к себе у общества, ведь так и не смогла установить четкие и честные правила. Законопроект, которым власть себя ставит сверх Основного закона и граждан», — подчеркнула она.

Фриз также перечислила главные проблемные вопросы нарушения прав человека в законопроекте о мобилизации :

обязательство регистрировать электронный кабинет призывника;

электронные повестки;

чрезмерные права для представителей ТЦК и СП;

избирательность принудительных действий по отдельным категориям – аспиранты на контракте;

нарушение Кодекса административного судопроизводства;

нарушение Конституции;

чрезмерные полномочия Нацполиции

Фриз добавила, что народные депутаты готовят поправки ко второму чтению с требованием привести текст в соответствие с Конституцией и действующим украинским законодательством.

"Ведь это должен быть закон об усилении обороноспособности, а не разрушении прав человека и экономики в воюющей стране", — подчеркнула Ирина Фриз.

Напомним, 7 февраля, Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации.

Ранее народная депутат Ирина Фриз уже отмечала, что в новом проекте прописан срок 36 месяцев, но нет четкого механизма вычисления.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber