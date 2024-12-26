"Должен заботиться о родителях": как суд наказал уклониста из Ивано-Франковской области

Мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины ("Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации") и назначили наказание в виде одного года лишения свободы.

В Ивано-Франковской области 41-летний мужчина приговорен к одному году лишения свободы из-за уклонения от мобилизации. Он отказался служить и защищать Украину, объясняя это личными причинами.

Как отмечается в приговоре Тисменицкого районного суда, опубликованном 10 декабря, мужчина 31 августа 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к службе. Его обязали явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) 1 сентября, но он этого не сделал.

На судебном заседании мужчина объяснил, что уклонился от мобилизации, потому что "не был готов проходить службу и должен был ухаживать за пожилыми родителями". Он также заявил о своем искреннем раскаянии и просил суд не назначать суровое наказание.

Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что мужчина намеренно уклонялся от призыва во время мобилизации.

"Данные стороной обвинения доказательства доказывают вне разумного сомнения, что лицо совершило умышленные действия, выразившиеся в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период", — говорится в решении суда.

Мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины ("Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации") и назначили наказание в виде одного года лишения свободы.

Напомним, что в Украине начали появляться предложения для одиноких беременных женщин записывать отцом будущего ребенка уклоняющегося от мобилизации. За такую услугу некоторые мужчин предлагают заплатить от 1 до 2 тыс. дол. В последнее время в соцсетях появился ряд подобных предложений. Кроме того, о начале такой заинтересованности со стороны клиентов говорят некоторые адвокаты.