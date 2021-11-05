"Должна была петь на конкурсе в Париже": в Бельгии трагически погибла студентка из Украины

Девушка переходила дорогу и попала под трамвай.
В Бельгии в городе Льеж трагически погибла 28-летняя украинка Элла Петниченко. Девушку сбил трамвай.
Об этом сообщают на странице Королевской консерватории города Льеж, где обучалась девушка.
"С большой грустью мы узнали о случайной смерти Эллы. Все наши мысли с ее родными и близкими, которым мы выражаем глубокое соболезнование", – говорится в сообщении.
Под публикацией о трагической смерти украинки ее сокурсники, преподаватели и друзья оставили сообщения с соболезнованиями:
- Моя прекрасная милая Элла, мое сердце разбито, шокировано, опустошено... Ты должна петь сегодня на конкурсе Винас в Париже! Я знала, что ты особенная и не только за твой ослепительный талант: ты чувствительный, красивый и храбрый ангел.
- Я представляла твое светлое будущее, полное успеха и музыки, я не могла представить, что судьба будет такой жестокой с тобой! Благодарю жизнь, которая доставила мне удовольствие знать тебя и касаться твоей души... Почивай с миром, мой ангел.
- Она пела в нашем хоре. Искренние соболезнования, семье и близким.
- Почивай с миром.
Как сообщает издание bx1.be, трагедия произошла 2 ноября вечером возле остановки Union в Льеже. Девушка переходила дорогу и попала под трамвай.
Элла Петниченко родом из Северска Донецкой области, окончила Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского, мечтала стать оперной певицей.
Напомним, что в Турции погибла украинка Анжелика Срабьянц родом из Сум, несколько лет проживавшая в Стамбуле с местным мужем. По предварительным данным, трагедия произошла после того, какая пара вернулась домой после ужина в ресторане.
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